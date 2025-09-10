Caltanissetta. Trasferito all’Ospedale Sant’Elia 21enne ferito alla schiena da un colpo d’arma da fuoco a Riesi

Un ragazzo di 21 anni di Riesi, oggi pomeriggio si e’ presentato all’ospedale di Mazzarino, con una ferita alla schiena provocata da un colpo di arma da fuoco. A causa delle sue condizioni, i medici hanno disposto il trasferimento al Sant’Elia di Caltanissetta.

Il 21enne, pregiudicato, ha riferito ai carabinieri, che era nei pressi della sua abitazione quando e’ stato ferito. I carabinieri del Reparto Territoriale di Gela, non escludono che vi possa essere un collegamento con quanto accaduto a Gela, dove una ragazza di 28 anni si è presentata in ospedale con una ferita d’arma da fuoco alla spalla.

Tuttavia gli inquirenti sono alla ricerca di altri elementi per poter affermare con certezza che vi sia un collegamento tra i due episodi.(AGI)