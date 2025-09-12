Salute

Caltanissetta. Mafia e droga, giudizio immediato per 8 indagati

Ven, 12/09/2025 - 22:22

CALTANISSETTA. Il gip del tribunale di Caltanissetta, su richiesta dei pm della Dda nissena, ha disposto il giudizio immediato per otto persone ritenute legati al clan Rinzivillo di Cosa nostra e accusate di avere fornito ingenti quantitativi di hashish e cocaina a un gruppo nisseno, attivo nello spaccio di droga.

Si tratta dei gelesi Luigi Rinzivillo e Giovanni Rinzivillo, ai quali viene contestato oltre al traffico di droga di aver agito per conto del clan; e dei nisseni Giuseppe Ferro, Emanuele Giardina, Alex Lauria, Jessica La Magra, Manaue Sagona e Michele Tomasella, tutti accusati di aver organizzato e gestito lo spaccio di sostanze stupefacenti. (ANSA).

