Caltanissetta. Dal Congresso all’Assemblea: il PD consolida il nuovo corso con l’elezione di Ivo Cigna Presidente del Direttivo

CALTANISSETTA. “Questa terra è la tua terra” è stato il titolo e il filo conduttore del Congresso del Partito Democratico di Caltanissetta dello scorso 25 maggio, che aveva sancito un passaggio fondamentale: la riunificazione in un unico Circolo, l’elezione del nuovo Segretario cittadino arch. Giancarlo La Rocca e l’avvio di un nuovo percorso politico fondato su unità e rinnovamento.

In continuità con quel momento e con lo spirito che lo ha animato, nella serata del 2 settembre 2025 si è riunita l’Assemblea del Direttivo cittadino, convocata dal Segretario, ed è stato eletto per acclamazione Presidente dell’Assemblea del Direttivo il prof. Ivo Cigna, su proposta unanime dell’esecutivo.

Con questa nomina si completa l’assetto degli organismi dirigenti, perfezionando quel processo di ricomposizione e di coesione interna che in questi mesi il PD nisseno ha costruito con impegno e responsabilità.

Il Partito Democratico di Caltanissetta ribadisce così la propria volontà di dare continuità al lavoro avviato, mettendo al centro della sua azione l’ascolto della città, la promozione di una comunità più giusta e solidale e la costruzione di un futuro comune.