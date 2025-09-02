Caltanissetta. Cambio appalto servizio vigilanza armata al Cefpas: garantita da Ugl- Utl continuità occupazionale dei lavoratori

CALTANISSETTA. La Federazione Ugl Sicurezza civile di Caltanissetta, tramite il segretario provinciale Massimiliano Sollami e insieme al vicesegretario provinciale Ugl-Utl Filippo Crucillà, si è distinta nella procedura relativa al cambio di appalto per il servizio di vigilanza armata e servizi fiduciari presso il Cefpas di Caltanissetta.

Lo scorso 28 agosto, presso il Centro per l’Impiego provinciale durante il dibattito con le aziende presenti, mirato a garantire la continuità occupazionale degli operatori, Ugl, che rappresenta la maggioranza dei dipendenti coinvolti nell’appalto, ha posto in essere gli adeguati suggerimenti finalizzati al superamento dei problemi sorti tra l’azienda subentrante e quella uscente al fine di salvaguardare tutti quei lavoratori che provenivano dal precedente servizio, già cessato.

“La Federazione provinciale Ugl Sicurezza civile si ritiene soddisfatta del risultato finale, raggiunto con l’accoglimento della propria proposta che oggi garantisce la continuità lavorativa di tutti gli operatori coinvolti. Ancora una volta, quando si stabiliscono i giusti presupposti costruttivi tra sindacato e parte datoriale, attraverso un dialogo propositivo e proficuo, si perviene sicuramente alla soluzione positiva per il bene dei lavoratori e delle loro famiglie”, spiegano Sollami e Crucillà.