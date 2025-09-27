Caltanissetta, ascensore precipita dal terzo piano al Sant’Elia: ferita una portantina, fratture agli arti inferiori

CALTANISSETTA – Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi all’ospedale Sant’Elia, dove un ascensore è precipitato dal terzo piano fino al suolo, provocando un violento impatto.

All’interno della cabina si trovava una portantina dell’Asp di Caltanissetta, non una paziente né un visitatore, che è rimasta ferita. La donna, nell’impatto, avrebbe riportato fratture alle gambe ed è stata immediatamente soccorsa e trasportata al pronto soccorso. Le sue condizioni, seppur gravi, non sarebbero tali da mettere in pericolo la vita.

L’incidente ha avuto conseguenze anche sugli altri piani: il crollo ha infatti provocato danni strutturali e lesioni alle aree inferiori attraversate dall’ascensore.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di verifica, la causa potrebbe essere ricondotta a un guasto tecnico su un cavo d’acciaio che si sarebbe spezzato improvvisamente. Sul posto operano i Vigili del Fuoco e i tecnici specializzati per mettere in sicurezza l’area e chiarire le responsabilità.