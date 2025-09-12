Anci Sicilia, San Piero Patti celebra l’identità artigiana con due musei dedicati agli antichi mestieri

San Piero Patti, borgo dei Nebrodi da sempre noto per la laboriosità dei suoi abitanti, valorizza oggi il proprio patrimonio di arti e mestieri attraverso due esposizioni museali che raccontano l’anima del paese.

La Mostra permanente dell’Artigianato artistico, inaugurata nel 2022 al Centro culturale dell’ex Castello, raccoglie opere di maestri artigiani e artisti locali – tra cui Pallino, Mastropaolo, Benfatta, Floramo, Schepisi e Tricoli – testimoniando l’eccellenza sampietrina in ebanisteria, scultura, tessitura e sartoria.

Nel Convento dei Carmelitani Calzati è invece ospitata dal 2021 l’esposizione “Vita rurale e Antichi mestieri”, che ricostruisce ambienti e botteghe del secolo scorso con strumenti originali donati dalle famiglie del luogo, offrendo ai visitatori un autentico viaggio nella memoria collettiva.

Entrambi i musei fanno parte della Rete dei Musei Comunali della Sicilia, promossa da ANCI Sicilia e oggi composta da circa 100 Comuni e 200 siti museali, consultabile su www.musei-sicilia.it.

La sindaca Cinzia Marchello sottolinea:

«Questi musei rappresentano l’identità di San Piero, fondata su lavoro, laboriosità e creatività. Sono vetrine che raccontano le nostre tradizioni, nate anche grazie alla collaborazione tra Comune, cittadini e volontariato, e che continuano a ricevere grande apprezzamento dai visitatori».

L’assessore alla Cultura Salvatore Pantano aggiunge:

«Il nostro è un Paese che ha tanto da raccontare del suo passato e lo fa con le architetture, i dialetti e, soprattutto, con la sua lunga tradizione artigianale. Le esposizioni museali custodiscono un patrimonio che rischiava di andare perduto e, al tempo stesso, comunicano al visitatore l’essenza di un modo di vivere e lavorare diverso da quello odierno. L’obiettivo è rendere i musei attrattori di turismo lento, esperienziale e didattico».

Per ulteriori approfondimenti è disponibile il portale turistico www.sanpieropattiturismo.it.