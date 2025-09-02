A Catania parcheggiatore abusivo su cui pendeva ordine di custodia cautelare molestava turisti con richieste di denaro: arrestato

A Catania, in via Lavandaie, la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione della presenza di un parcheggiatore abusivo che molestava alcuni turisti con insistenti richieste di denaro.

Gli agenti delle motovolanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico lo hanno fermato e identificato scoprendo che a carico dell’uomo pendeva un ordine di custodia cautelare emesso dal Tribunale di Ragusa per maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna.

Per questo motivo gli agenti lo hanno accompagnato presso il carcere di Piazza Lanza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.