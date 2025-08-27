‘With Love, Meghan’, stroncata la seconda stagione della serie: “Artificiosa”

(Adnkronos) – La seconda stagione della serie Netflix di Meghan Markle ha ricevuto recensioni molto negative dalla critica televisiva. 'With Love, Meghan' è uscita ieri sul gigante dello streaming e vede Meghan condividere consigli di cucina, artigianato e ospitalità con una serie di amici ed esperti. Sul Guardian, la stagione di otto episodi è stata descritta come "noiosa e artificiosa", e ha ricevuto due stelle su cinque. Ha avuto inoltre critiche da Liz Jones del Mail, che l'ha definita una "messa in scena, falsa e noiosa", pur elogiando Meghan per essere "genuinamente seria". Recensioni negative sono state pubblicate anche sul Times e sul Telegraph, con quest'ultimo che ha definito la duchessa una "Maria Antonietta di Montecito". "È così noiosa, così artificiosa – scrive il Guardian – così forzatamente stravagante che, sapete cosa? Alla fine, diventa quasi affascinante. Ti ritrovi a chiederti cose che normalmente non ti domanderesti mai, come: cosa ci vorrebbe per farmi iniziare a preparare macarons vegani? Quanto una parte di Meghan vorrebbe scappare urlando a gambe levate? Quanto potrei essere entusiasta delle piccole uova delle galline ovaiole?". Una nota a margine riguarda la prevista assenza del marito di Meghan dal programma: un'assenza comunque vistosa, quella di Harry, nella seconda stagione della serie. Il duca di Sussex ha fatto una breve apparizione durante la prima stagione, ma in quest'ultima lo si vede soltanto nelle fotografie mostrate da Meghan ai suoi ospiti. Escluso dalla serie probabilmente per un eccesso di narcisismo della duchessa, per questa volta il secondogenito di re Carlo resta fuori dalle critiche, che invece rimangono tutte quante per sua moglie. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)