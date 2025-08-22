Salute

Usa, sparatoria a Philadelphia nell'università di Papa Leone XIV: studenti barricati

AdnKronos

Ven, 22/08/2025 - 00:05

(Adnkronos)
Una sparatoria è in corso all'università Villanova, nei dintorni di Philadelphia in Pennsylvania. La polizia sta intervenendo a seguito della segnalazione di un tiratore in azione nel campus. Lo riporta la Cnn. Ai residenti della zona e agli studenti è stato chiesto di restare al chiuso in un luogo sicuro.  Villanova è un'università cattolica privata nella periferia di Filadelfia ed è l'alma mater di Papa Leone XIV.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

