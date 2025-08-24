Salute

US Open, oggi la prima giornata: orari, italiani in campo e dove vederli in tv (in chiaro)

Dom, 24/08/2025 - 07:05

Iniziano gli US Open 2025. Oggi, domenica 24 agosto, parte ufficialmente lo Slam americano, l'ultimo della stagione a cui Jannik Sinner arriva da campione in carica dopo il trionfo del 2024, con alcuni italiani impegnati, tra cui Jasmine Paolini, e il ritorno in campo di Novak Djokovic, che nel primo turno del torneo sfiderà Learner Tien. Ecco il programma della prima giornata di partite, trasmesse in diretta tv e streaming.  
ARTHUR ASHE STADIUM, dalle 18
 Shelton-Buse Sabalenka-Masarova Dall'1 Djokovic-Tien Pegula-Sherif 
LOUIS ARMSTRONG STADIUM, dalle 17
 Raducanu-Shibahara Nava-Fritz Dall'1 Aiava-Paolini Medvedev-Bonzi 
GRANDSTAND, dalle 17
 Mensik-Jarry Eala-Tauson Navarro-Wang Nakashima-De Jong 
STADIUM 17, dalle 17
 Shevchenko-Davidovich Fokina Marino- Fernandez Lehecka-Coric Zhang Shuai-Bencic 
COURT 5, dalle 17
 Bronzetti-Valentova Darderi-Hijikata Nardi-Machac Sun-Osorio  Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e SuperTenniX.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

