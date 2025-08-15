Un bel gesto. Poliziotto della Questura di Caltanissetta in vacanza salva un uomo da un’aggressione

Coraggio, prontezza e spirito di servizio, anche lontano dalla propria sede di lavoro. È quanto ha dimostrato un Sostituto Commissario della Questura di Caltanissetta lo scorso 5 agosto a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, quando – mentre si trovava in vacanza – è intervenuto per soccorrere un uomo vittima di una brutale aggressione.

Il poliziotto ha assistito a un episodio di violenza improvvisa: un giovane in evidente stato di ebbrezza ha aggredito senza motivo un passante che stava passeggiando con il proprio cane, colpendolo ripetutamente al volto e al corpo. Senza esitare, l’agente si è frapposto tra l’aggressore e la vittima, interrompendo la colluttazione e procedendo all’arresto del responsabile.

Grazie alla tempestività dell’intervento, le conseguenze dell’attacco sono state contenute, sebbene l’uomo abbia riportato un trauma cranico, una ferita lacero-contusa e varie escoriazioni.

Nei giorni seguenti, la vittima ha voluto esprimere la propria gratitudine inviando una lettera al Questore di Caltanissetta, Pinuccia Albertina Agnello, nella quale ha lodato “il coraggio, la professionalità e l’umanità dimostrati dal Sostituto Commissario”, sottolineando anche la sensibilità dell’agente che lo ha contattato personalmente per sapere delle sue condizioni di salute.

Un gesto che conferma come l’impegno degli uomini e delle donne della Polizia di Stato non conosca confini né orari, ma sia sempre al servizio della comunità.