Turista creduto disperso in montagna, ma era ricoverato in ospedale

È ricoverato in un ospedale psichiatrico in Germania, al confine con la Svizzera, il turista tedesco di 66 anni che si riteneva disperso sulle montagne della Valchiavenna.

A comunicarlo ai soccorritori, che hanno sospeso le ricerche scattate ieri pomeriggio, è stata la polizia tedesca. Sul perché l’auto dell’uomo, con gli scarponi e lo zaino, sia tuttora ad Uschione, nel territorio comunale di Chiavenna (Sondrio), resta per ora il mistero. Le ricerche dell’uomo erano scattate ieri pomeriggio.

Anche oggi, per tutta la giornata, vigili del fuoco, soccorso alpino e guardia di finanza hanno perlustrato i boschi della zona. L’allarme è rientrato in serata, in seguito alle notizie della polizia tedesca pervenute attraverso il Consolato, che era stato subito allertato dai soccorritori. (ANSA).