Trump e la foto con Putin: “Vuole venire in Usa per Mondiali di calcio”

(Adnkronos) –

Donald Trump, la Coppa del mondo di calcio e la foto ricordo con Vladimir Putin. L'evento nello Studio Ovale della Casa Bianca, alla presenza del presidente della Fifa Gianni Infantino, serve per annunciare che il sorteggio della World Cup 2026 andrà in scena al Kennedy Center di Washington il 5 dicembre. Il presidente degli Stati Uniti, però, arricchisce l'appuntamento e lo trasforma in uno show. Il clou è rappresentato dalla ricerca e dall'esibizione che ritrare Trump accanto al presidente russo Vladimir Putin in Alaska, in occasione del vertice del 15 agosto. Mentre Infantino parla, il presidente americano rovista nei cassetti alla ricerca di qualcosa: missione compiuta, ecco la foto. "Mi è appena stata inviata una foto da qualcuno che desidera fortemente esserci" in occasione della World Cup. "È stato molto rispettoso nei miei confronti e del nostro Paese, ma non altrettanto nei confronti degli altri. Firmerò questa foto per lui. È un uomo di nome Vladimir Putin, che credo verrà… dipende da cosa accadrà", le parole di Trump che – per l'ennesima volta – fissa una scadenza per la Russia: "Un paio di settimane" per capire se Putin vuole fermare la guerra in Ucraina, altrimenti – forse – potrebbero arrivare sanzioni verso Mosca. Si parla di calcio e Trump non si trattiene. "Potrei anche provare a giocare, ho visto quanto guadagnano i calciatori… Mio figlio è un ottimo atleta, potrebbe fare il calciatore, ma è un po' troppo alto… più di 2 metri", dice il presidente. "Io sono un ottimo atleta, potrei indossare i pantaloncini: faccio una gran figura in pantaloncini", aggiunge. Infantino cerca di mantenere il parziale controllo della situazione quando mostra a Trump la Coppa del Mondo. "E' solo per i vincitori, l'ultimo ad alzarlo è stato Leo Messi. Ora la Coppa è nello Studio Ovale, alla Casa Bianca", dice il presidente della Fifa. "Posso tenerlo? Starebbe benissimo sul muro lì, è un gran bel pezzo d'oro…", la replica di Trump. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)