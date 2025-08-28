Salute

Tiro con l’arco. Adriano Scribani eletto delegato Fitarco per la provincia di Caltanissetta

Gio, 28/08/2025 - 00:11

La Federazione italiana tiro con l’arco (Fitarco) ha ufficializzato le nuove nomine dei delegati provinciali per la Sicilia. Per la provincia di Palermo l’incarico è stato affidato ad Arabella Martorana Genuardi, già arciere dell’associazione Arcieri Don Bosco Palermo.

Sono stati inoltre eletti i delegati provinciali delle altre province siciliane: Adriano Scribani per Caltanissetta, Jessica La Terra per Ragusa, Giovanni Rigaglia per Catania, Marianna Mazza per Enna, Claudia Pantó per Siracusa, Giacomo Picone per Trapani.

