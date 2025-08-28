Tiro con l’arco. Adriano Scribani eletto delegato Fitarco per la provincia di Caltanissetta

La Federazione italiana tiro con l’arco (Fitarco) ha ufficializzato le nuove nomine dei delegati provinciali per la Sicilia. Per la provincia di Palermo l’incarico è stato affidato ad Arabella Martorana Genuardi, già arciere dell’associazione Arcieri Don Bosco Palermo.
Sono stati inoltre eletti i delegati provinciali delle altre province siciliane: Adriano Scribani per Caltanissetta, Jessica La Terra per Ragusa, Giovanni Rigaglia per Catania, Marianna Mazza per Enna, Claudia Pantó per Siracusa, Giacomo Picone per Trapani.