Terza categoria. Il Delia si complimenta con il sindaco e l’amministrazione comunale per il contributo concesso

L’ASD Delia, squadra di calcio che milita in Terza Categoria, ha espresso un sentito ringraziamento al Sindaco Gianfilippo Bancheri e all’Amministrazione Comunale tutta per l’importante contributo di 3.000 euro che rappresenta un aiuto concreto e prezioso per sostenere le attività sportive della società calcistica deliana.

“Il Sindaco – si legge in una nota – ha mantenuto la promessa fatta alla Nostra realtà sportiva, confermando il suo impegno. Un gesto che acquista ancora più valore e che dimostra vicinanza reale al mondo dello sport e ai giovani del territorio. Continueremo con ancora più entusiasmo a promuovere i valori di lealtà, impegno e spirito di squadra!”