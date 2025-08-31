Tentano di introdurre telefoni cellulari in carcere tramite un drone: denunciati tre giovani

La Polizia di Stato ha denunciato tre giovani di 21, 18 e 18 anni che hanno tentato di introdurre cellulari nel carcere di Catania utilizzando un drone. Durante un controllo notturno, gli agenti della Squadra Volante hanno fermato i tre a bordo di un’auto e insospettiti dal loro atteggiamento hanno deciso di approfondire.

All’interno del veicolo hanno rinvenuto un drone artigianalmente attrezzato con una lenza e alcuni pacchetti contenenti smartphone, pronti per essere fatti arrivare ai detenuti. Il materiale è stato sequestrato e i tre giovani denunciati all’Autorità Giudiziaria.