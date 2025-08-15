Sommatino. Stipulata convenzione tra il Comune e l’Università di Palermo per attivare i tirocini formativi

SOMMATINO. E’ stata stipulata la convenzione con l’Università degli Studi di Palermo per i tirocini formativi. La convenzione è stata sottoscritta dall’amministrazione comunale finalizzata all’attivazione di tirocini formativi e di orientamento curriculare presso gli uffici del Comune di Sommatino.

Attraverso questa collaborazione – ha spiegato l’amministrazione comunale – gli studenti dei corsi di laurea dell’Ateneo palermitano avranno l’opportunità di svolgere un periodo di formazione pratica all’interno dell’Ente, acquisendo competenze utili in ambito amministrativo, gestionale e progettuale.

In base alla convenzione, potranno essere accolti fino a due tirocinanti contemporaneamente, al fine di garantire un’adeguata qualità formativa e un efficace affiancamento. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sostenere il percorso formativo degli studenti universitari, ma anche per favorire il raccordo tra mondo accademico e pubblica amministrazione.

Si tratta anche di promuovere l’innovazione e la partecipazione giovanile nella gestione dei servizi pubblici. L’Amministrazione comunale, alla luce di questa convenzione con l’Università, ha espresso la propria soddisfazione per l’avvio di questa collaborazione che rappresenta un importante passo verso la valorizzazione dei giovani e il rafforzamento del legame tra istituzioni e territorio.