Sommatino. Istituito l’Ufficio comunale per il Benessere Animale

SOMMATINO. E’ stato istituito presso il Comando di Polizia Municipale l’Ufficio Benessere Animale, che prevede l’elenco comunale di privati cittadini e associazioni animaliste che intendono collaborare con l’Amministrazione Comunale nella lotta al randagismo e nelle attività correlate.

All’elenco possono iscriversi singoli cittadini e Associazioni animaliste che intendono prestare la propria opera a titolo gratuito per il contrasto al fenomeno del randagismo. L’inserimento nell’elenco ha la sola finalità di avviare una collaborazione al solo fine di promuovere la cura e la presenza nel territorio degli animali, garantire il loro benessere, la corretta convivenza tra uomo e animale e la tutela della salute pubblica. L’espletamento del servizio è di carattere volontario e gratuito e per lo stesso non sarà previsto alcun compenso.

I cittadini che vogliono iscriversi nell’elenco devono essere maggiorenni, non aver subito condanne o procedimenti penali, essere cittadini italiani o di uno degli Stati della Comunità Europea o possedere regolare permesso o carta di soggiorno in corso di validità, se extracomunitari. I soggetti aventi i requisiti potranno far pervenire apposita domanda di iscrizione con allegata copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento. La domanda di iscrizione, comprensiva del modello di “autodichiarazione volontario accreditato” e copia documento d’identità in corso di validità, dovrà essere protocollata presso il Comune di Sommatino.