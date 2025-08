Sommatino. Il 6 agosto alle 21,30 in piazza Centrale appuntamento teatrale con la commedia “Vaiu pi futtiri e ristaiu futtutu”

SOMMATINO. Gran serata di teatro quella in programma mercoledì 6 agosto alle 21,30 in piazza Centrale a Sommatino. Qui si esibirà la Compagnia Teatrale “Don Matteo Indorato” che presenterà la commedia brillante in due atti: “Vaiu pi futtiri e ristaiu futtutu” Di Giovanni Allotta.

L’adattamento e la Regia sono di Totò Cravotta. Previsto un cast di attori locali per una serata all’insegna delle risate, della tradizione e del talento. L’evento è inserito nel programma dell’Estate Sommatinese 2025 organizzato dall’amministrazione comunale.