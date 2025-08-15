Sommatino. Finanziato asilo nido da 28 posti nell’ambito del Pnrr per 672 mila euro

SOMMATINO. “Siamo lieti di comunicare alla cittadinanza che il Comune di Sommatino è stato ammesso al finanziamento per l’Asilo Nido nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU”.

Lo ha reso noto l’amministrazione comunale. Il progetto prevede la riconversione con demolizione e ricostruzione di un edificio esistente non già destinato ad asilo nido, con la realizzazione di 28 nuovi posti per bambini della fascia 0-2 anni. L’importo complessivo del finanziamento è pari a € 672.000,00.

“Questo intervento consentirà di ampliare l’offerta educativa per la prima infanzia, migliorare la qualità dei servizi alle famiglie e favorire la crescita armonica dei più piccoli in ambienti sicuri e moderni. L’ Amministrazione Comunale esprime soddisfazione per il risultato raggiunto e conferma il proprio impegno a investire in infrastrutture e servizi essenziali per la comunità”.