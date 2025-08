Sommatino. Dal 7 all’11 agosto festeggiamenti in onore del Patriarca San Giuseppe

SOMMATINO. C’è grande quanto palpabile attesa a Sommatino per il 195° anno di Solenni Festeggiamenti in Onore del Glorioso Compatrono Patriarca San Giuseppe. I festeggiamenti si svolgeranno dal 7 all’11 agosto. “Anche quest’anno la nostra comunità si prepara a vivere con fede, tradizione e spettacolo i festeggiamenti in onore di San Giuseppe, compatrono di Sommatino dal 1830”, ha ricordato il sindaco Salvatore Letizia..

Processioni, celebrazioni religiose, spettacoli musicali, fuochi pirotecnici e la tradizionale “Festa della Granita” renderanno questa edizione indimenticabile. Oltre al programma religioso c’è anche quello con gli eventi e gli spettacoli per tutti. L’8 agosto – Galattik, il 9 agosto – Canta che ti passa con la Maestra Romina Curto, l’11 agosto – i Santo California in concerto.

Triduo e messe solenni, prelievo del simulacro, processione e fuochi d’artificio animeranno il cuore del paese con fede e devozione. Domenica 10 agosto con fuochi e rientro del simulacro. Il programma di domenica 10 agosto alle 8 sveglia con 19 colpi di mortaretto e scampanio a festa, alle 9 raccolta promesse per il paese, alle 11 nella Chiesa Madre: S. Messa solenne e supplica, alle 12,30 in Chiesa Madre: Moschetteria, alle 13:00 in Piazza XI Febbraio: Assegnazione del Palio, alle 18,30 in Chiesa Madre: S. Rosario, alle 20 in Chiesa Madre: S. Messa solenne, celebrata da Don Martino Chiaramonte, alle 21 solenne Processione del Simulacro di San Giuseppe per le vie di Sommatino con la partecipazione del Corpo Bandistico “S. Cecilia”. A mezzanotte in via Berlinguer (di fronte Tabacchi Drogo): Fuochi d’artificio, all’una rientro in Chiesa Madre del simulacro e Gran Finale.