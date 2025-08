Sommatino. Consegnati all’impresa i lavori per messa in sicurezza del costone di contrada S. Anna

SOMMATINO. Importanti novità sul fronte degli interventi da porre in essere nel territorio. L’amministrazione comunale ha reso noto che il Comune di Sommatino, alla presenza dell’Impresa, del Direttore dei lavori e del referente comunale, ha ufficialmente consegnato all’impresa aggiudicataria l’area destinata a un importante intervento di consolidamento e messa in sicurezza del Costone Roccioso in Contrada S. Anna.

Si tratta di un intervento necessario per mettere in sicurezza una zona che in passato ha fatto registrare frane e problemi che si sono poi riversati sulla viabilità. La stessa amministrazione Letizia ha annunciato che nei prossimi giorni inizieranno i lavori.