Simula suono sirene forze dell’ordine per superare il traffico: denunciato per guida in stato di ebbrezza

Pur di farsi strada nel traffico, riproduce in auto, con delle casse collegate al cellulare, il suono delle sirene delle forze dell’ordine. Ma in coda ci sono anche i carabinieri che capiscono che quella non è un’auto di servizio e la fermano per fare dei controlli. Scoprono, così, che il 34enne alla guida – a bordo con altri 4 amici – aveva pensato al singolare ingegno anti traffico.

Ma scoprono anche che il suo tasso alcolemico era superiore alla norma. E’ accaduto tutto a Giugliano in Campania. Nel traffico sfreccia un’auto facendosi largo tra gli altri veicoli incolonnati utilizzando una sirena, di quelle assordanti montate sui tettucci delle gazzelle. La pattuglia della locale sezione radiomobile avvia l’inseguimento.

Il 34enne rallenta e quando i carabinieri si avvicinano allo sportello scoprono che il suono assordante proveniva proprio dall’abitacolo: non da un dispositivo di emergenza ma dallo stereo. Collegate verosimilmente al cellulare, le casse riproducevano il suono tipico delle sirene. L’uomo è stato sottoposto ad un alcol test ed è risultato positivo. Per lui una denuncia per guida in stato di ebbrezza. (ANSA).