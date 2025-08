Serradifalco. Si lavora ad un piano per la valorizzazione del Parco Urbano “Duca Lo Faso”

SERRADIFALCO. All’interno della relazione del piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2025/2027 approvato all’unanimità nel corso dell’ultimo consiglio comunale, c’è anche il piano per la valorizzazione del parco urbano “Duca Lo Faso” in contrada Calvario.

Il parco da anni è preda di ripetuti atti vandalici. Il problema è che il ripristino della funzionalità della struttura per la sua fruizione da parte del pubblico non è conciliabile con le disponibilità economiche dell’Ente, per cui l’Amministrazione comunale ha previsto che la sua valorizzazione passi attraverso la concessione in uso a soggetto da individuare previo espletamento di procedura di evidenza pubblica in applicazione delle norme vigenti, che assuma l’onere della manutenzione straordinaria e del ripristino delle strutture a scomputo del canone dovuto al Comune.

Per la riqualificazione del parco urbano, invece, è stato redatto dall’ufficio tecnico comunale un progetto esecutivo per inoltrare agli organi competenti istanza di finanziamento. Tale intervento è stato compreso nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027. Il progetto esecutivo per la totale riqualificazione del Parco Urbano “Duca Leonardo Lo Faso” Il progetto prevede un impianto con 48 telecamere fisse e mobili, ma anche telecamere perimetrali e interne in modo da assicurare una sorveglianza a 360 gradi della struttura 24 ore su 24.

Inoltre è prevista l’installazione di una recinzione anti intrusione di ultima generazione. L’obiettivo è di creare un nuovo parco urbano come centro sportivo, culturale e di benessere dell’anima. Previsti nel progetto campo di padel, campetto di calcetto, anfiteatro, percorso jogging e palestra all’aperto, oltre che spogliatoi. Il tutto sarà autosufficiente dal punto di vista energetico con un impianto fotovoltaico al fine di consentire la fruizione della struttura.