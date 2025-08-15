Serradifalco. Prorogata al 10 ottobre la conclusione dei lavori per la sicurezza sismica della Chiesa dei Collegio di Maria

SERRADIFALCO. Si concluderanno il 10 ottobre di quest’anno gli interventi di sicurezza sismica della Chiesa del Collegio di S. Maria Addolorata. Il Responsabile unico del procedimento e il direttore dei lavori hanno infatti concesso una proroga di 60 giorni all’impresa che sta eseguendo i lavori all’interno della storica chiesa serradifalchese.

In particolare, l’impresa ha chiesto la proroga dei termini di conclusione dei lavori in quanto sono stati effettuati tutti i lavori inerenti la realizzazione della copertura provvisoria e di tutti i presidi di sicurezza per i quali, per motivi di sicurezza, si è dovuto procedere con estrema prudenza durante le fasi lavorative. Inoltre si sono verificati ritardi per l’approvvigionamento dei materiali già ordinati e infine, a seguito dell’Ordinanza sullo stress termico 2025 emessa dal Presidente della Regione Siciliana nel cantiere s’è registrata una diminuzione delle ore lavorative degli 8 operai che vi lavorano.

Il Responsabile unico del procedimento, l’arch. Michele D’Amico, sentito il parere del Direttore dei Lavori, il dott. Andrea Cristiano Maria Milazzo, ha ritenuto fondate le motivazioni addotte dall’impresa richiedente, stabilendo la concessione di una proroga per l’ultimazione dei lavori di 60 giorni; conseguentemente il termine ultimo per la definizione dei lavori è stato stabilito per il 10 ottobre 2025.

La Chiesa del Collegio di Maria Addolorata, di proprietà dell’Ipab Collegio di Santa Maria, è stata segnalata dalla Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta ottenendo dal Ministero della Cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, un finanziamento di 680 mila euro per consentire interventi fondamentali per la sua conservazione.