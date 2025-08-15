Serradifalco. Lo stadio comunale “Antonio Alaimo” sarà inaugurato il 24 agosto

SERRADIFALCO. Lo stadio comunale “Antonio Alaimo” sarà inaugurato il prossimo 24 agosto. lo ha comunicato il sindaco Leonardo Burgio nel corso della presentazione della squadra del Serradifalco Calcio alla Città. Il sindaco ha sottolineato: <Finalmente, dopo tanti anni e tanti sacrifici, il Serradifalco Calcio potrà disputare il campionato tra le mura amiche, con uno stadio tutto nuovo che tutti ci invidiano; ricordo che nemmeno sotto la mia presidenza giocammo il campionato di Promozione nel nostro stadio comunale! Questo pertanto è un grande risultato>.

Il primo cittadino ha anche ricordato: <Quando divenni sindaco nel 2015 mi si accusava d’essermi candidato solo per fare lo stadio; invece in questi dieci anni, grazie al lavoro di squadra della mia amministrazione, siamo riusciti a realizzare tante opere pubbliche importanti riuscendo ad ottenere finanziamenti per decine e decine di milioni di euro che hanno dato un volto nuovo al nostro paese; abbiamo riasfaltato le strade, abbiamo riqualificato l’ex Biblioteca, abbiamo reso più vivibili le ville comunali, abbiamo demolito e ricostruito la scuola elementare e quella materna; se si dovessero elencare tutte le opere ci vorrebbe un libro per farlo!>.

Lo stadio comunale sarà intitolato ad Antonio Alaimo, giovane giocatore del Serradifalco morto in un tragico incidente stradale ad Agrigento. La riqualificazione dello stadio comunale, con fondo campo in erba sintetica, nuovi spogliatoi, nuove tribune, è stata resa possibile grazie all’amministrazione comunale che ha richiesto ed ottenuto il finanziamento di 700 mila euro da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri cofinanziando i lavori con 70 mila euro, per un totale di 770 mila euro.