Serradifalco. Inserito nel Piano triennale delle Opere pubbliche anche progetto per realizzare pista ciclabile

SERRADIFALCO. Nell’ambito dell’aggiornamento del Piano Triennale delle Opere pubbliche 2025/2027 c’è una novità e riguarda il progetto relativo ai Lavori di realizzazione di una pista ciclabile nel percorso urbano e extraurbano del territorio. Un progetto ambizioso quanto innovativo, quello dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Leonardo Burgio, anche perché mai, prima d’ora, s’era parlato di piste ciclabili a Serradifalco.

Nelle intenzioni progettuali dell’amministrazione, la pista ciclabile dovrebbe riguardare non solo le principali arterie viarie del centro abitato, ma anche tratti extraurbani in modo da consentire a chi utilizzerà il mezzo a due ruote di disporre di un percorso più ampio e completo. Tra gli obiettivi del progetto c’è quello di creare percorsi sicuri e dedicati per le biciclette, separandole dal traffico veicolare e pedonale, migliorando così la sicurezza stradale e promuovendo la mobilità sostenibile.

Nel contempo tale progetto mira anche a promuovere uno stile di vita più sano attraverso l’attività fisica. Insomma, un progetto destinato a proiettare Serradifalco in un’ottica di ulteriore vivibilità e sostenibilità, considerato che è destinato ad incoraggiare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, contribuendo a ridurre il traffico, l’inquinamento e il consumo di energia.

L’amministrazione comunale ha anche fatto sapere che il progetto per la realizzazione di una pista ciclabile dispone del piano di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) e che è stata anche avanzata istanza di selezione alla Unione di Comuni dell’Area Urbana Funzionale della Sicilia Centrale – FUA Sicilia Centrale – per il finanziamento con i fondi Fers Sicilia 2021 – 2027. L’importo del progetto ammonta a 1.647.271,80 euro.