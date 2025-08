Serradifalco. Disposta dal sindaco requisizione temporanea e urgente di alloggio popolare per una donna e la figlia minorenne

SERRADIFALCO. Requisizione temporanea e urgente di un alloggio popolare a favore di una signora e della figlia minorenne. E quella che, tramite apposita ordinanza, ha disposto il sindaco Leonardo Burgio. Il primo cittadino, dopo aver letto attentamente la relazione dell’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Serradifalco relativa alla posizione e alla situazione familiare della Signora e della sua figlia minore, ha notato che la signora non godeva di redditi propri e che l’Istituto Autonomo Case Popolari di Caltanissetta le aveva notificato un atto di rilascio dell’immobile di proprietà dello stesso Iacp.

Burgio ha rilevato che nella cerchia familiare della signora non c’erano persone che potessero intervenire a suo favore ospitandola o sostenendo economicamente un eventuale affitto di un’altra abitazione. Pertanto, mentre i competenti Uffici comunali si stanno attivando per trovare una soluzione abitativa per la signora e la sua figlia minorenne, il primo cittadino ha adottato una soluzione temporanea a tutela della salute della signora e della figlia facendo leva sul potere-dovere del sindaco di provvedere in ordine alla tutela delle persone con problematiche familiari, economiche e sociali.

Il sindaco, nell’informare della situazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, ha pertanto disposto la requisizione per pubblica utilità l’immobile nel quale attualmente vive la Signora con la figlia minore affinché entrambe possano continuare temporaneamente a risiedere nell’immobile. Il periodo di durata di tale requisizione avrà la durata di mesi sei eventualmente prorogabili.