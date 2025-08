Serradifalco. C’è il progetto per trasformare l’ex ufficio di collocamento in un centro socio educativo per minori

SERRADIFALCO. Nell’ambito del piano triennale delle opere pubbliche 2025/2028, c’è una novità importante relativa ai lavori per la manutenzione straordinaria dell’edificio comunale un tempo adibito a ufficio di collocamento sito in via Mirisola.

Tale progetto era stato inserito nel precedente Piano triennale delle opere pubbliche con una progettualità il cui costo era stato stimato in 300 mila euro. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Leonardo Burgio, tuttavia, ha ritenuto di dover sostituire tale progetto con un altro riguardante invece un intervento di “Rifunzionalizzazione dell’edificio comunale di via Mirisola da adibire a centro educativo e sociale per minori.

L’obiettivo, in questo caso, è quello di creare un vero e proprio centro che possa fungere da punto di riferimento educativo sociale per i minori. Insomma, un progetto ambizioso, quello dell’amministrazione Burgio che punta a trasformare l’ex ufficio di collocamento in un Centro socio educativo per minori. Ciò al fine di puntare ad accogliere ed aggregare bambini e ragazzi in uno spazio educativo che promuova processi di crescita e di integrazione, favorendo opportunità di incontro, di scambio e di relazione.

Pur mantenendo la loro caratteristica di apertura ed accoglienza, mirano non solo all’aggregazione e alla socializzazione, ma soprattutto al potenziamento di strategie ed interventi mirati al contenimento delle varie forme di disagio scolastico, familiare e sociale. L’importo del nuovo progetto è passato da 300 mila euro a 734.426,30 euro, con l’amministrazione Burgio che ha già inoltrato richiesta di finanziamento all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.