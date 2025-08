Serradifalco. Approvata in Consiglio comunale la rimodulazione del Piano di riequilibrio pluriennale finanziario

SERRADIFALCO. Approvato a maggioranza in Consiglio comunale la rimodulazione del Piano di riequilibrio pluriennale. Su otto consiglieri presenti, solo due (Petix e Ingrao) si sono astenuti, mentre gli altri sei hanno votato favorevolmente il provvedimento.

Erano assenti i consiglieri Territo, Nuccio, Iannello e Calogero Safonte. Nella rimodulazione è emerso che, per legge, non è più ammesso l’utilizzo del Fondo di rotazione per la copertura finanziaria di debiti fuori bilancio e disavanzo di amministrazione. Pertanto, è venuta meno un’entrata di 1.812.810 euro che garantiva copertura finanziaria a debiti fuori bilancio del Piano per pari importo.

L’Ente comunale ha così deciso di revocare la richiesta di accesso al Fondo di rotazione e di restituire in un’unica soluzione l’importo di 906.405 euro ricevuto nel 2020. In tal modo, il Comune non è più soggetto al rispetto dell’obbligo di riduzione della spesa di personale rispetto al 2018, la riduzione di oltre il 10% delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi, la riduzione almeno del 25% delle spese per trasferimenti e il blocco dell’indebitamento.

La durata massima del Piano di riequilibrio è determinata in 20 anni, in quanto il rapporto tra passività da ripianare (rideterminato in 7.357.477,90 euro in luogo di 8.248.219,70 euro) e gli impegni del Titolo I della spesa del rendiconto della gestione 2017 (3.815.873,08 euro) supera il 100%. È confermato che il ruolo centrale nel programma di risanamento è assunto dal potenziamento ed efficientamento della gestione della riscossione, attraverso l’esternalizzazione del servizio di riscossione coattiva, volto ad incrementare significativamente la lotta all’evasione e le percentuali di riscossione, come anche dimostrato dai miglioramenti dei trend di riscossione registrati nell’ultimo biennio.

Nella proposta di Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata ventennale è emerso che la massa passiva è pari a 7.357.477,90 euro, ma anche che le Risorse di entrata previste e realizzabili attraverso le azioni programmate nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ammontano a 10.344.642,32 euro.