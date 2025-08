Serie D. Primo test stagionale per il Gela: superato 1-0 l’Atletico Catania con un gol di Simone Giuliano

Prima uscita stagionale per l’ambizioso Gela di Gaspare Cacciola che in questa fase della preparazione è in ritiro a Linguaglossa in provincia di Catania. La formazione del Golfo ha superato 1-0 l’Atletico Catania in un allenamento congiunto che s’è rivelato un test alquanto proficuo per la formazione gelese.

La rete del successo è stata segnata da Simone Giuliano nel secondo tempo. Il test, al di la del risultato finale, ha evidenziato segnali positivi. L’allenamento congiunto è infatti servito soprattutto per aumentare il minutaggio nelle gambe della squadra gelese che la prossima stagione militerà nel girone I del campionato di Serie D assieme a Nissa e Sancataldese. (Foto Gela Calcio)