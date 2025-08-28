Serie D. Per il derby di Coppa Italia tra Nissa – Sancataldese al via la vendita dei biglietti per il settore ospiti

SAN CATALDO. In vista del derby di Coppa Italia di Serie D tra Nissa e Sancataldese, la società verdeamaranto ha messo in vendita i biglietti a sua disposizione. Il derby tra Sancataldese e Nissa non è una partita di calcio, ma un evento che risveglia emozioni profonde, incarna passione ed esaltazione identitaria soprattutto tra le due tifoserie.

In occasione della prima gara ufficiale di Coppa Italia in programma domenica 31 agosto, i tifosi ospiti potranno acquistare già da oggi i biglietti esclusivamente in prevendita nei punti vendita autorizzati di San Cataldo previa esibizione di un valido documento di riconoscimento.

Questi i punti vendita autorizzati:

Tabaccheria Menna, C. Vittorio Emanuele n.98

Tabaccheria Cammarata – C. Vittorio Emanuele n.13

Tabaccheria Gigante – V. Babbaurra n.201.

Il costo del biglietto è di 7 euro. Non sarà possibile acquistare i tagliandi del settore ospiti al botteghino dello stadio Tomaselli di Caltanissetta. La prevendita dei biglietti si chiuderà alle ore 19.00 di sabato 30 agosto. (Foto Sancataldese Calcio Official).