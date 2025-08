Serie D. La Sancataldese si rinforza con il mediano Dennis Brasolin e la punta Idrissou Subutan

Due rinforzi nelle ultime ore per la Sancataldese. Il primo è stato quello che ha portato alla corte del tecnico Orazio Pidatella il giovane Dennis Brasolin (nella foto) classe 2007 ed ex capitano dell’under 17 nazionale del Como. Il ragazzo, dopo aver fatto tutta la trafila nel settore giovanile comasco, ha dimostrato le sue doti come centrocampista di qualità e quantità capace di dare ordine, equilibrio e ritmo di gioco.

Idrissou Subutan

Con lui è arrivato alla Sancataldese anche la punta centrale Idrissou Subutan classe 2004, 188 cm, nato a Brescia nel 2004 con doppia cittadinanza italo-ghanese cresciuto nelle giovanili del Brescia tra Under17 e Primavera. Nel gennaio del 2023 è stato ceduto alla Pro Sesto dove ha fatto il suo esordio tra i professionisti. Ha indossato anche la maglia del Foggia per poi passare all’ Ac Crema. Adesso arriva alla Sancataldese con l’obiettivo di far bene consolidando le ambizioni di crescita a suon di prestazioni.