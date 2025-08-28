Seconda Categoria. L’Atletico Nissa rinforza la propria retroguardia con l’arrivo del difensore Andrea Pace

L’Atletico Nissa ha raggiunto l’accordo per l’arrivo di Andrea Pace, difensore classe 2001. Il difensore serradifalchese nella stagione sportiva 2025/2026 vestirà i colori del sodalizio nisseno e sarà a disposizione di mister Giacomo Serafini.

Andrea, cresciuto nel settore giovanile del Serradifalco, ha fatto esperienza in diverse realtà del panorama calcistico siciliano: dall’Akragas alla Master Pro, passando per la Nissa F.C., per poi indossare le maglie di Serradifalco e Montedoro. Un percorso di crescita fatto di impegno e sacrificio che lo ha portato ad indossare la maglia di un Atletico Nissa che si aspetta tanto da questa sua nuova avventura all’Atletico Nissa.