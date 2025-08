Santa Caterina. Per il quinto anno consecutivo iniziati i Centri estivi per i minori da 3 a 17 anni

SANTA CATERINA. Sono iniziati i centri estivi per i bimbi caterinesi. Per il quinto anno consecutivo, l’assessorato ai Servizi sociali, retto da Palmina Lo Re, dell’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Ippolito, organizza questo progetto speciale, per minori dai 3 ai 17 anni, grazie ad un finanziamento nazionale.

Anche quest’anno le attività saranno gestite dall’associazione Sans Souci odv, liberamente scelta dalle famiglie. Il progetto “Favolandia – Il Luna Park delle favole” regalerà ai nostri piccoli un’estate piena di divertimento, creatività e avventura. I bambini potranno vivere esperienze uniche e creare ricordi indimenticabili nel contesto di centri estivi nei quali i bambini potranno crescere e divertirsi insieme.