Santa Caterina. Avviata selezione per la 3^ annualità del Centro aggregativo per disabili “Il Veliero della Solidarietà”

SANTA CATERINA. E’ stata avviata la procedura per la selezione della terza annualità del Centro Aggregativo per Disabili Adulti “Il Veliero della Solidarietà”. Il progetto prevede l’erogazione di voucher giornalieri, per un massimo di tre ore al giorno, per frequentare, da settembre 2025 a settembre 2026, il centro gestito dagli enti accreditati che hanno manifestato disponibilità a svolgere il servizio e che saranno scelti successivamente dagli utenti ammessi.

Il servizio si propone di dare delle risposte al bisogno del soggetto con disabilità e delle loro famiglie di arricchire l’offerta di esperienze volte all’integrazione sociale. Il progetto prevede attività sociali e di animazione con finalità di assistenza alle famiglie e di sviluppo di attività, attività di supporto ai familiari dei disabili, attività ricreativo-aggregative e di socializzazione.

Il servizio sarà attivato presso l’ex “Centro per l’impiego” in via Trieste mediante la modalità dell’accreditamento al RUD (Registro Unico Distrettuale) degli enti gestori attraverso il sistema dei voucher che prevede la scelta dell’utente dell’ente gestore che erogherà il servizio. Esso è rivolto a soggetti diversamente abili che hanno superato l’età scolare, affetti da disabilità, lieve, media e grave.

Gli interessati potranno presentare istanza, entro e non oltre il 1° settembre alle ore 12 presso l’ Ufficio Protocollo comunale, o tramite mail all’indirizzo pubblicaistruzioneservizisociali@comune.santacaterinavillarmosa.cl.it o a mezzo pec all’indirizzo amministrazione@pec.comune.santacaterinavillarmosa.cl.it