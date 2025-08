San Cataldo. Un successo “Corso Sicilia a Passi di Danza” con balli, energia, spettacolo ed emozioni

SAN CATALDO. Un grande momento di festa, balli, energia propositiva e coinvolgente. E’ stata tutto questo la serata danzante in Corso Sicilia. L’evento ha coinvolto le attività commerciali del Corso pensando ad un modo per animarlo con una serata danzante che ha avuto un successo straordinario , ha coinvolto gente di ogni età’, gruppi interi di famiglie e comitive e soprattutto ha mostrato quante belle realtà esistano in Città.

Il sindaco Comparato e l’assessore Guttilla hanno ringraziato i protagonisti della serata, e cioè le scuole di ballo che si sono messe da subito a disposizione lavorando con entusiasmo e che per la prima volta si sono esibite in piazza tutte insieme testimoniando una grande capacità di appartenenza alla città , uno spirito di collaborazione e sintonia esemplare , senza concorrenze né tristi competizioni. Queste le scuole di ballo che hanno preso parte all’evento:

Scuola di ballo Ass. S.Giorgio università terza età Gerlando

Scuola di ballo Tania Dance di Tania Chiarelli

Scuola di ballo Marlyn Dance di Marinella Saetta

Scuola di ballo Get up di Ilenia e Michele Blandina

Scuola di ballo New Planet Academy di Stefania Palmeri

Scuola di ballo Caracas Dance del maestro Vincenzo

Infine, un ringraziamento al dj Domenico Macdonald che ha intrattenuto con la sua musica le tantissime persone presenti. Insomma, una 1^ edizione di grande successo.