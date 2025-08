San Cataldo. Il maestro Raimondo Capizzi supera la fase eliminatoria del Concorso Internazionale Fricsay in Ungheria

SAN CATALDO. Il siciliano Raimondo Capizzi ha superato con successo la fase eliminatoria del prestigioso Concorso Internazionale Fricsay, che si svolge in Ungheria. Su oltre 460 partecipanti provenienti da tutto il mondo, Capizzi si è distinto per il suo talento e la sua preparazione, assicurandosi un posto nelle fasi successive della competizione.

Il concorso, intitolato al celebre direttore d’orchestra Ferenc Fricsay, rappresenta uno dei più rilevanti appuntamenti internazionali per giovani direttori d’orchestra. Dopo aver superato una durissima selezione iniziale, Raimondo Capizzi sarà ora tra i pochi candidati ammessi alle ultime tre fasi, che si terranno dal vivo a Szeged, città storica nel sud dell’Ungheria.In queste fasi finali, Capizzi avrà l’opportunità di dirigere la prestigiosa Orchestra Nazionale Ungherese, confrontandosi con un repertorio complesso e sotto l’attenta valutazione di una giuria internazionale di altissimo profilo.

Il successo nella fase preliminare è già di per sé un riconoscimento importante per Capizzi, ma l’esperienza che si appresta a vivere rappresenta una sfida ancor più significativa. Lavorare con un’orchestra professionale in un contesto di altissimo livello è infatti un banco di prova fondamentale per qualsiasi giovane direttore.

L’intera comunità musicale italiana seguirà con grande attenzione le prossime tappe di questo concorso, augurando a Raimondo Capizzi di proseguire con determinazione e successo il suo percorso. La sua presenza tra i finalisti è motivo di orgoglio per il panorama musicale italiano e siciliano e testimonia il valore di una nuova generazione di direttori pronti a farsi strada sulla scena internazionale.