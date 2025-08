San Cataldo. Il Maestro Raimondo Capizzi, per il 7° anno consecutivo, Direttore Assistente e Ispettore d’orchestra al teatro comunale di Vicenza

SAN CATALDO. Sintesi di una esperienza bellissima per il maestro Raimondo Capizzi al Teatro Comunale di Vicenza. Qui ha svolto il ruolo di Direttore Assistente e Ispettore d’orchestra per il 7^ anno consecutivo. “Super soddisfatto della scelta di questi meravigliosi musicisti, con molti dei quali sono cresciuto musicalmente insieme.

Ogni rapporto d’amicizia che si crea con la musica ha un valore inestimabile. Al di la dei ruoli che sono stati pienamente rispettati sul palco, i momenti più belli sono dietro le quinte, a cena, nei corridoi, quella piccola parola scambiata, quel sorriso rubato con gli occhi, sono momenti che restano impressi nei ricordi di queste avventure costruttive”.

Il giovane maestro sancataldese ha inteso ringraziare International Lyric Academy in Italy per aver avuto fiducia in lui anche quest’anno e nei ragazzi di cui è fiero di rappresentarli. Un grazie a Stefano Vignati e Claudio Ferri per riuscire a rendere queste esperienze dei veri e propri punti di riferimento per la crescita artistica di ogni musicista.