San Cataldo. Il 6 agosto in pieno centro storico al via Rassegna Intra Fest con DJ locali, tanta buona musica e altrettanto talento

SAN CATALDO. Il sindaco Gioacchino Comparato e l’assessore Marianna Guttilla hanno annunciato per il 6 agosto l’inizio di una piccola ma significativa rassegna che prende forma nel cuore di San Cataldo. Si tratta di quattro eventi musicali, da qui a settembre, realizzati grazie alla disponibilità, alla passione e all’entusiasmo dei DJ sancataldesi, veri protagonisti di queste serate.

Le prime due date si svolgeranno all’Ex Pescheria, uno spazio che l’amministrazione comunale sta riattivando con sempre maggiore convinzione. Il primo si svolgerà stasera 6 agosto alle 19 con Andrea Riggi, Andrea Sardo, Axwel e Ma/De. Il secondo il 27 agosto con Carlo Facciponte e David Alù.

La terza tappa sarà ospitata il 2 settembre nella Biblioteca Comunale, nel nuovo cortile interno, luogo di cultura che si apre anche a nuovi linguaggi e nuove generazioni. In quell’occasione si esibiranno Giancarlo Sberna e Gionny Dee alle ore 19.

Infine, la rassegna chiuderà con il quarto ed ultimo appuntamento alla Furca, dove musica e identità si incontrano. Qui il 9 settembre si esibiranno Carlo Giambra, Piergiorgio Nardi, Torregrossa e Wared, sempre alle ore 19.

“Questa iniziativa – ha spiegato il sindaco – non è solo un momento di festa: è un modo concreto per restituire vita e centralità a spazi del nostro centro storico, rendendoli luoghi vissuti, condivisi, aperti alla comunità. Un sentito grazie a tutti i DJ coinvolti e a chi, con impegno e visione, ha reso possibile questo calendario di eventi. Ed è solo l’inizio: stiamo lavorando per creare occasioni permanenti e nuove funzioni proprio in queste aree, con l’obiettivo di farle tornare a essere punti vitali del nostro tessuto urbano e sociale. San Cataldo riparte anche da qui: dalle energie della sua gente e dalla bellezza dei suoi luoghi”.