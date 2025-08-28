San Cataldo. Al via il torneo “Alla conquista dell’ultima spiaggia” organizzato dal Risiko Club “Il Pifferaio”

SAN CATALDO. Nella serata di ieri ha preso il via il Torneo di Risiko “Alla conquista dell’ultima spiaggia”, 5° torneo interno organizzato dal Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” di San Cataldo e che terminerà il prossimo 1 ottobre con la finalissima del Torneo. Il torneo prende questo nome un po’ cinematografico, per il fatto che al termine della competizione sarà assegnata, a chi ne avrà titolo, l’ultima wild card pass a disposizione del Club che darà la possibilità di qualificarsi per la finale del Campionato Regionale individuale Siciliano di Risiko, con 32 giocatori provenienti da tutta l’isola che si contenderanno il titolo di miglior giocatore di questo bellissimo gioco per quest’anno, in un grande evento che si svolgerà il prossimo 12 ottobre proprio nella bella e accogliente location della Nuova Locanda di San Cataldo.

Alla prima serata di ieri si sono ritrovati tanti giocatori provenienti da San Cataldo, Serradifalco, Caltanissetta, Sciacca e Palermo. Venti giocatori in tutto, divisi in 5 tavoli da gioco, che come d’abitudine hanno dato vita ad una bella e divertente serata, con i sorrisi iniziali intorno ad un unico tavolo in cui si è svolta l’abituale ottima cena conviviale nella quale sono emersi i tanti racconti delle vacanze appena trascorse, e successivamente, nel corso delle partite, che nel risiko da Torneo durano circa due ore, la competizione ha preso piede ma nell’assoluto rispetto tra i vari giocatori, che hanno affrontato le sfide con tattica, fortuna, sfortuna, intuizione, ribaltamenti di fronti, e i primi 5 vincitori del torneo, al termine della serata, entrano in classifica davanti a tutti gli altri.

Le prime 5 posizioni vanno ai vincenti Andrea “Plasma97” da Caltanissetta, Claudio “Chiodo89” da Palermo, Giulia “Railgun” da Sciacca, Manuel “Disumanuel” da Palermo, Lillo “RnS” da Caltanissetta. Tutti giocatori dei Club di Caltanissetta e Palermo con i Sancataldesi del Club “Il Pifferaio” che rimangono in questo primo turno solo nelle posizioni di rincalzo nonostante in tanti tavoli la vittoria è sfuggita per un soffio.

Per il fatto che al torneo hanno già partecipato venti giocatori, la formula di qualificazione alla finale prevederà 4 giornate di gioco al termine delle quali ci sarà un giocatore direttamente qualificato in finale, 11 giocatori che passeranno in semifinale in ordine di classifica, e un dodicesimo semifinalista che sarà ripescato tra coloro che anche in una sola partita abbiano raggiunto il punteggio piu’ alto. E nel prossimo 1 ottobre, come si è detto, ci sarà la finalissima del torneo.

Numeri in crescita per il Club che in brevissimo tempo ha dimostrato di aver ben lavorato e di meritare la promozione a Risiko Club Ufficiale dallo scorso 13 luglio. Sono in corso i preparativi per una grande festa di promozione con tutti i giocatori e simpatizzanti che in questi mesi hanno seguito le attività del Club.

Tutte le informazioni per la partecipazione al Torneo e in generale sulle attività del Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” potranno essere richieste ai referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può tenere informati anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), nelle quali sara’ pubblicato il Regolamento del Torneo e tutte le foto, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.