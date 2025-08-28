Ripresa la distribuzione idrica a Caltanissetta, San Cataldo, Mazzarino, Gela e Niscemi: ecco aggiornamenti

CALTANISSETTA. E’ ripresa la distribuzione nei comuni di Caltanissetta, San Cataldo, Mazzarino, Gela, Niscemi. In particolare è stata comunicata la totale ripresa dell’acquedotto Blufi, gestito da Siciliacque.
Di seguito il calendario aggiornato a cui seguirà la consueta programmazione.
Caltanissetta
29/08/2025 poggio S. Elia, via due fontane, L. Monaco, Gibil Gabib, Santa Barbara, centro balate, Centro Storico, Trabonella
30/08/2025 Firrio, Santo Spirito, Padre Scuderi, via Paladini, San Giovanni Bosco, Angeli, ASI Stazzone, Cinnirella, Santa Barbara, centro balate, Centro Storico
31/08/2025 poggio S. Elia, via due fontane, Sanatorio, L. Monaco, Gibil Gabib, Santa Barbara, centro balate, Centro Storico, Trabonella
San Cataldo
29/08/2025 1-4-5-6
30/08/2025 2-3-6-7
31/08/2025 1-4-5-6
Niscemi
29/08/2025 Spasimo Alto – Canale – Cicero – Pitrè – macello alto – cimitero alto
30/08/2025 Spasimo alto – Spasimo Barracuda – Spasimo Forestale – Macello Basso – centro Storico
31/08/2025 Spasimo alto – Gramsci – centro santi – tripoli trappeto – poggio placenti – carbone maugeri
Distribuzione a regime, infine, nei comuni di Gela e Mazzarino.