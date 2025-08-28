Salute

Ripresa la distribuzione idrica a Caltanissetta, San Cataldo, Mazzarino, Gela e Niscemi: ecco aggiornamenti

Redazione 1

Ripresa la distribuzione idrica a Caltanissetta, San Cataldo, Mazzarino, Gela e Niscemi: ecco aggiornamenti

Gio, 28/08/2025 - 15:59

Condividi su:

CALTANISSETTA. E’ ripresa la distribuzione nei comuni di Caltanissetta, San Cataldo, Mazzarino, Gela, Niscemi. In particolare è stata comunicata la totale ripresa dell’acquedotto Blufi, gestito da Siciliacque.

Di seguito il calendario aggiornato a cui seguirà la consueta programmazione.

Caltanissetta

29/08/2025 poggio S. Elia, via due fontane, L. Monaco, Gibil Gabib, Santa Barbara, centro balate, Centro Storico, Trabonella

30/08/2025 Firrio, Santo Spirito, Padre Scuderi, via Paladini, San Giovanni Bosco, Angeli, ASI Stazzone, Cinnirella, Santa Barbara, centro balate, Centro Storico

31/08/2025 poggio S. Elia, via due fontane, Sanatorio, L. Monaco, Gibil Gabib, Santa Barbara, centro balate, Centro Storico, Trabonella

San Cataldo

29/08/2025 1-4-5-6

30/08/2025 2-3-6-7

31/08/2025 1-4-5-6

Niscemi

29/08/2025 Spasimo Alto – Canale – Cicero – Pitrè – macello alto – cimitero alto

30/08/2025 Spasimo alto – Spasimo Barracuda – Spasimo Forestale – Macello Basso – centro Storico

31/08/2025 Spasimo alto – Gramsci – centro santi – tripoli trappeto – poggio placenti – carbone maugeri

Distribuzione a regime, infine, nei comuni di Gela e Mazzarino.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta