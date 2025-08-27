Riparte il 1° settembre la stagione sportiva della Samurai Dojo del maestro Alfonso Torregrossa

CALTANISSETTA – Riparte ufficialmente lunedì 1° settembre la stagione sportiva della Samurai Dojo ASD, storica scuola di arti marziali con sede in via Renato Guttuso n. 23 (zona San Luca) . Punto di riferimento per la pratica e la diffusione delle discipline marziali in città e in Italia, il Dojo riapre le sue porte a vecchi e nuovi soci sotto la guida del Presidente e Direttore Tecnico, Prof. Alfonso Torregrossa, con un programma ricco di corsi e attività per tutte le età.

La Samurai Dojo non è soltanto una semplice associazione sportiva: è una scuola di eccellenza marziale, riconosciuta dal CSEN, dal CONI e dal RAS. Ogni anno riceve inoltre un prestigioso riconoscimento dal Dai Nippon Butokukai (Giappone), presieduta dalla famiglia imperiale. La Dai Nippon Butokukai riconosce l’attività tecnica, culturale e sociale svolta dalla nostra scuola, ne afferma la validità e rilascia Diplomi di Grado e Qualifica. Un vero orgoglio per la città di Caltanissetta e un punto di riferimento esclusivo a livello internazionale.

Corsi per tutte le età : Il cuore dell’attività è rappresentato dai corsi di Ju-Jitsu e Difesa Personale, arte marziale giapponese completa che sviluppa coordinazione, disciplina e fiducia in sé stessi. Le lezioni sono aperte a bambini dai 6 anni, ragazzi e adulti, offrendo un percorso progressivo e completo.

Accanto al Ju-Jitsu trovano spazio i corsi di autodifesa moderna con il metodo Krav Magà, pensati per adulti e operatori delle forze dell’ordine: un allenamento dinamico, semplice ed efficace. Molto richiesti anche i corsi di autodifesa femminile, disponibili anche in orario mattutino, nati per offrire strumenti pratici e concreti alle donne in un ambiente sicuro e motivante.

La filosofia del Samurai Dojo va oltre la tecnica marziale: l’obiettivo è formare persone più consapevoli, disciplinate e sicure, trasmettendo valori come rispetto, autocontrollo e crescita personale.

In particolare, grande attenzione è dedicata ai bambini e ragazzi: attraverso il Ju-Jitsu essi imparano a conoscere e usare il proprio corpo, sviluppano autostima, imparano le regole di comportamento e il rispetto per gli altri. Il Dojo diventa così un luogo educativo e protetto, dove i giovani possono crescere in armonia, sia a livello fisico che psicologico.

Dal 1990 il Prof. Alfonso Torregrossa, Educatore sportivo, Tecnico Nazionale CSEN e Life Coach, porta avanti la promozione del Ju-Jitsu in Italia e all’estero, con risultati riconosciuti e apprezzati ovunque. Grazie alla sua esperienza non solo marziale ma anche nella formazione personale, il Maestro guida ogni allievo in un percorso completo che unisce disciplina, consapevolezza e crescita individuale.

Le iscrizioni per la nuova stagione sono già aperte e i posti sono limitati. Tutti i corsi della Samurai Dojo sono a numero chiuso. Questa scelta permette di garantire a ogni socio attenzione personale, massima efficienza e sicurezza, affinché tutti possano apprendere senza riserve e crescere in maniera equilibrata.

Chi desidera intraprendere un percorso marziale o migliorare la propria sicurezza personale può rivolgersi direttamente presso la sede in via Renato Guttuso 23 a Caltanissetta oppure contattare la segreteria .

Con la nuova stagione, la Samurai Dojo ASD rinnova il suo impegno: essere un punto di riferimento per le arti marziali e per la formazione umana, portando prestigio internazionale a Caltanissetta.

www.jujitsucaltanissetta.it , Info line 3803101373.