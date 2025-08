Riesi. Il 6 agosto appuntamento con il Carnevale Estivo tra sfilate in maschera, balli e musica

RIESI. Un appuntamento davvero speciale, quello che si svolgerà oggi 6 agosto a Riesi. Qui, infatti, nell’ambito dell’Estate Riesina 2025 è stato organizzato il Carnevale Estivo. L’appuntamento per tutti è alle 20.15 presso il liceo Carlo Maria Carafa, da dove partirà il coloratissimo corteo in maschera che animerà le vie di Riesi con musica, allegria e tanta fantasia.

L’arrivo in Piazza Garibaldi è previsto per le 22:30, dove avrà luogo la premiazione del gruppo vincitore dell’edizione 2025 di “Estagiosa – Anime Legend in Oratorio”. Ogni squadra, come sempre, darà vita a personaggi e storie incredibili, interpretando con entusiasmo il proprio tema scelto. Terminata la premiazione, a seguire serata danzante in maschera nella nostra bellissima Piazza Garibaldi.