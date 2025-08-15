Putin-Trump, incontro alle 21 italiane. Lavrov: “Presenteremo posizione chiara e comprensibile”

(Adnkronos) – La Russia presenterà al presidente statunitense, Donald Trump, "una posizione chiara e comprensibile" durante il vertice con Vladimir Putin in programma stasera alle 21, ora italiana, ad Anchorage, in Alaska. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, parlando brevemente con i giornalisti al suo arrivo in un hotel di Anchorage, mentre indossava una felpa con la scritta 'Cccp', acronimo in caratteri cirillici dell'Urss. Lavrov ha ricordato che "molto è stato fatto" durante la recente visita a Mosca dell'inviato speciale Usa, Steve Witkoff, e ha espresso l'auspicio di "proseguire questa utile conversazione" nel corso del vertice. Secondo quanto ha sottolineato il ministro delle Finanze russo, Anton Siluanov, che fa parte della delegazione di Mosca, sul tavolo del vertice anche l'economia, ma la questione principale è risolvere le questioni politiche."Ci auguriamo un esito positivo. La priorità è risolvere le questioni politiche, ma parleremo certamente anche di economia", ha detto Siluanov in un commento pubblicato sul canale Telegram del giornalista Pavel Zarubin La Casa Bianca nel programma ufficiale della missione di Trump, ha fissato l'orario di inizio del summit mezz'ora prima di quanto comunicato ieri dal Cremlino. Il presidente americano, stando al programma, lascerà la Casa Bianca alle 12.45 ora italiana e inizierà il bilaterale con Putin alle 21. Trump ripartirà da Anchorage alle 3.45 del mattino, sempre ora italiana, e tornerà alla Casa Bianca alle 10.35 di domani. L'esercito ucraino ha rivendicato di aver colpito il porto russo di Olya, nella regione meridionale di Astrakhan. L'attacco, condotto nella notte, avrebbe preso di mira una nave carica di parti di droni e munizioni inviati dall'Iran. La Russia utilizza il porto come importante snodo logistico per la fornitura di materiali militari, ha evidenziato l'esercito ucraino in una nota. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)