Pino Insegno resta in Rai: azienda gli rinnova il contratto per un anno

Pino Insegno continuerà ad essere uno dei protagonisti della prossima stagione Rai. A quanto apprende l'Adnkronos, l'azienda ha infatti deciso di rinnovare il contratto al conduttore romano ma attende la fine di 'Reazione a Catena', che terminerà il prossimo 5 ottobre, per ufficializzare l'accordo. Secondo quanto si apprende, il contratto con Insegno durerà un anno, e dovrebbe prevedere l'impegno del conduttore sia nel 'day time' che nel 'prime time'. Il che vuol dire, con tutta probabilità, che l'ex componente della 'Premiata Ditta' tornerà su Rai1 al timone di 'Reazione a Catena', ma che ci sarà spazio anche per un programma in prima serata. Le ipotesi sono diverse: potrebbe trattarsi del ritorno di 'Facce ride', il programma comico di Rai2 condotto da Insegno insieme al collega Roberto Ciufoli, che da giugno è andato in onda la domenica in prima serata. Ma potrebbe anche esserci qualche sorpresa. Il conduttore, secondo quanto rivelato, è "a disposizione", pronto ad una nuova primavera in Rai.