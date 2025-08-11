Parietti-Cuccarini, tregua social dopo il botta e risposta: “Buon compleanno”

(Adnkronos) – Tra Alba Parietti e Lorella Cuccarini sembra sia tornato il sereno. Dopo il botta e risposta che si è consumato nei giorni scorsi, in occasione del 60esimo compleanno della ballerina, la conduttrice televisiva ha condiviso su Instagram un messaggio di auguri. "Buon compleanno comunque Lorella da chi c’è già passata… sii fiera della tua età! E ricorda una donna capace di dire la sua età è una donna capace di tutto e noi lo siamo, voi lo siete, loro lo furono e le altre quelle che ci danno delle carampane lo saranno… se gli andrà bene", ha detto la conduttrice televisiva, 64 anni. Parole ironiche ma solidali, alle quali Lorella Cuccarini ha risposto: "Grazie Alba", accompagnando il commento con un cuore rosso.

La polemica era riemersa nei giorni scorsi in seguito alle dichiarazioni di Lorella Cuccarini sul Festival di Sanremo del 1993. In un'intervista, al 'Corriere della Sera', alla vigilia dei suoi 60 anni, la ballerina ha detto di Parietti: "Fu indelicata, fece polemica sui giornali per ribadire che eravamo due primedonne alla pari. Ci restai male: 'Alba, se hai un problema con me, parliamone tra noi'". Alba Parietti aveva scelto di replicare con un post condiviso su Instagram: "Trovo curioso che, dopo trent'anni, Lorella abbia tirato fuori questa storia, soprattutto considerando che all'epoca i nostri ruoli erano assolutamente paritetici. Raccontarla oggi, nel modo in cui lo fa, suona quasi come un tentativo, assurdo di mettermi in ridicolo. Mi spiace perché è una collega che ho sempre ammirato e stimato moltissimo". Nel post, dunque, racconta la sua versione dei fatti: "All'epoca ero la 'donna di rete' di Raiuno, alla guida di 'Domenica In', mentre Lorella ricopriva lo stesso ruolo a Mediaset, conducendo il pomeriggio domenicale. Brando Giordani e Fuscagni mi volevano per affiancare ancora, dopo il successo dell'anno prima Pippo Baudo sul palco dell'Ariston, ma volle Lorella. Relegandomi al DopoFestival che accettai di buon grado perché a me piacciono le sfide". "Mi fu fatto capire, che la mia presenza non era gradita in nessuna delle cinque serate del Festival – ribadisce ancora Parietti – Fatto anomalo, perché chi conduce il DopoFestival è sempre stato invitato almeno una sera. Fui esclusa sistematicamente anche da tutte le conferenze stampa con Lorella – rivela – mentre Lorella fu invitata al Dopofestival. Nel frattempo si costruì un'immagine di me come 'la strega cattiva' e di Lorella come 'Biancaneve'. Pippo mi zittiva, mi sovrastava e quel gioco al massacro creò il successo del Dopofestival. Non fu semplice ma una professionista deve saper gestire le difficoltà. Accettai il ruolo senza battere ciglio e senza alcuna protezione, trasformando comunque il DopoFestival in un grande successo – spiega ancora – Ricordo però che, in una rara occasione, durante una conferenza stampa da cui ero stata esclusa, Lorella si alzò davanti a tutti i giornalisti con un sorriso e fare materno: 'Almeno abbracciamoci'. Un gesto che, date le circostanze, trovai francamente ipocrita".