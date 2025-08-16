Palio di Siena 2025, Valdimontone trionfa oggi 16 agosto

(Adnkronos) – Valdimontone vince il Palio dell'Assunta a Siena oggi, 16 agosto 2025. Il fantino Gingillo – al secolo Giuseppe Zedda – con il cavallo Anda e Bola trionfa davanti al Leocorno e alla Pantera. Dopo oltre mezz'ora di tentativi vani, finalmente l'allineamento permette di far partire la corsa. Gingillo prende il comando sin dalla partenza, inseguito dalla Pantera in un duello serrato. Il Leocorno, favorito alla vigilia, con la coppia Tittia-Diodoro rimonta fino al secondo posto ma non trova lo spunto per il sorpasso al fotofinish: il Leocorno cerca spazio all'esterno, Valdimontone chiude la porta e resiste tornando a vincere dopo 13 anni di digiuno. Gingillo vince il quarto Palio della carriera a 7 anni dal precedente exploit. Le contrade al via: di diritto Pantera, Tartuca, Drago, Bruco, Giraffa e Aquila. Leocorno, Onda, Civetta e Valdimontone partecipano dopo essere state estratte a sorte. Non partecipano Selva, Chiocciola, Oca, Nicchio, Lupa, Istrice, Torre (squalificata). —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)