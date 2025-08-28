Nissa, la Curva Nord accende la presentazione della squadra: obiettivo Serie C

Caltanissetta – Serata di grande entusiasmo allo stadio “Marco Tomaselli”, dove la Nissa ha presentato ufficialmente la rosa per la stagione 2025/2026.

La società ha scelto di allestire il palco ai piedi della Curva Nord, in segno di riconoscenza verso il cuore pulsante del tifo biancoscudato. Una scelta che si è rivelata perfetta: la Curva, stracolma, ha regalato cori, bandiere e un’energia travolgente, trasformando la presentazione in uno spettacolo capace di emozionare tutti i presenti.

Foto Claudio Vicari

Il presidente Luca Giovannone ha aperto la serata con parole forti e dirette rivolte ai giocatori: “Chi indossa la maglia biancosudata ha un dovere: onorarla. Caltanissetta merita rispetto, impegno e sacrificio. Ai nostri ragazzi chiedo di dare tutto, sempre, per questa città e per questa gente.”

Foto Claudio Vicari

Accanto alla società non è mancata anche la presenza istituzionale. Quasi tutta la Giunta comunale, guidata dal sindaco Walter Tesauro, ha assistito all’evento. Una partecipazione che ha avuto il valore di una testimonianza di affetto e vicinanza, riconoscendo il percorso virtuoso intrapreso dalla Nissa e gli investimenti che stanno alimentando il sogno collettivo della città: un ulteriore salto di qualità e la conquista della Serie C. La presenza del primo cittadino e dell’amministrazione è stata percepita come la voce di tutta la comunità, che accompagna e sostiene con orgoglio la maglia biancoscudata.

Accolti dall’entusiasmo dei tifosi, i giocatori e lo staff tecnico hanno respirato fin da subito il calore del proprio pubblico. L’obiettivo è dichiarato e senza mezzi termini: vincere il campionato e centrare la promozione.

Ora l’attesa è tutta per il primo impegno ufficiale: il derby di Coppa Italia con la Sancataldese, che segnerà l’inizio di una stagione che Caltanissetta sogna possa essere storica.