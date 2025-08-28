Nel Nisseno nuove “Pantere” sono state assegnate alla Polizia di Stato

Sono state assegnate due Yamaha Tracer 9 al Commissariato di Gela adibite per il servizio di moto-volante. Le due nuove “pantere” sono state notate da qualche giorno per le vie del centro cittadino in occasione delle numerose attività che sono state svolte dalla Polizia di Stato lo scorso fine settimana a tutela della sicurezza pubblica.

Le due Yamaha renderanno molto più celeri gli interventi soprattutto nel centro storico dove le strade sono molto strette, così come nella zona costiera. Le nuove “due ruote” si aggiungono alla famiglia delle “Volanti” bianco azzurre.